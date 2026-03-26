Zes signalen dat je relatie richting de afgrond glijdt

Je ziet het af en toe om je heen gebeuren: een plotselinge relatiebreuk laat een van de twee radeloos achter. Kan jou dit ook overkomen? Vaak zijn er wel degelijk voortekenen. Subtiel, soms verwarrend, maar achteraf pijnlijk duidelijk.

Dit zijn zes signalen dat er serieuze barsten in je relatie aan het vormen zijn.

Een plotselinge make-over

Krijgt je partner ineens een obsessie met uiterlijk, terwijl dat eerder geen rol speelde? Dan kan er iets aan de hand zijn. “Een nieuwe hobby, drastisch afvallen of een compleet andere stijl kan wijzen op een innerlijke drang naar verandering,” zegt relatiedeskundige Julian Bremner tegen Vice. “Dat hoeft geen affaire te betekenen, maar het kan wel duiden op de behoefte om aantrekkelijker te zijn voor de buitenwereld.” En misschien dus ook voor iemand anders.

Publiek versus privé

Samen met anderen lijkt alles koek en ei, maar thuis is de sfeer kil, een opvallend verschil. “Sommige mensen spelen een rol in gezelschap,” aldus Bremner. “Maar als die aandacht achter gesloten deuren verdwijnt, kan dat betekenen dat ze emotioneel al zijn afgehaakt.”

Jullie zijn huisgenoten geworden

De romance maakt plaats voor logistiek: wie haalt de boodschappen, wie brengt de kinderen? Herkenbaar, maar riskant. “Veel stellen zeggen: we zijn eigenlijk gewoon goede huisgenoten,” zegt Bremner. Zonder tijd en aandacht voor elkaar dooft de relatie langzaam uit.

Altijd ‘druk met werk’

Overwerken, zakenreizen, last-minute afspraken; het kan allemaal horen bij een drukke baan. Maar als het structureel wordt en zonder overleg gebeurt, is dat een alarmsignaal. “Werk is een perfecte dekmantel,” waarschuwt Bremner. “Zeker als er al scheurtjes in de relatie zitten.”

Steeds vaker op stap zonder jou

Vriendenweekenden zijn gezond, maar een plotselinge toename kan iets anders betekenen. “Onafhankelijkheid is belangrijk,” legt Bremner uit, “maar als iemand voortdurend weg is, kan dat ook een vlucht zijn of erger.”

Seks? Welke seks?

Een plotselinge dip in het seksleven zonder duidelijke reden spreekt boekdelen. Niet per se overspel, maar mogelijk een gebrek aan emotionele connectie. En dat vraagt om een eerlijk gesprek.

Het einde van een relatie komt zelden écht uit het niets. Je moet alleen wel durven kijken.