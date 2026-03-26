Advocaat Ali B wil vrijspraak voor aanranding Jill Helena

Samenleving
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 15:36
AMSTERDAM (ANP) - De advocaat van Ali B heeft donderdag betoogd dat de rapper moet worden vrijgesproken van het aanranden van Jill Helena. Eerder op de dag zei het Openbaar Ministerie het hof ook te vragen om vrijspraak voor dit punt.
Ali B wordt ervan beschuldigd de zangeres in 2018 te hebben aangerand in een auto in het Martin Luther Kingpark in Amsterdam. De artiest werd hiervan in 2024 vrijgesproken, maar het OM was het daar niet mee eens. Het OM vroeg donderdag bij het gerechtshof alsnog om vrijspraak omdat er in hoger beroep geen nieuw ondersteunend bewijs bij is gekomen. Advocaat Klaartje Peeperkorn wees eveneens op het gebrek aan steunbewijs en zette vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de verklaringen van de voormalige kandidaat van The Voice of Holland.
De 44-jarige Ali B staat verder terecht voor het verkrachten van zangeres Ellen ten Damme en het verkrachten en aanranden van een andere vrouw in Heiloo. Het OM acht dat wel bewezen.
Het hof doet op 7 mei uitspraak.
Waarom asperges dit jaar erg duur zijn

Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

Volgens psychologen is dit de beste reactie wanneer iemand kritiek op je heeft.

Honderden kilometers onder onze voeten ligt een verborgen oceaan die de herkomst van al het aardse water ter discussie stelt

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

