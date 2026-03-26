Schiphol kijkt naar zelf uitvoeren hulp passagiers met beperking

Economie
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 15:44
SCHIPHOL (ANP) - Schiphol kijkt of het de hulp aan passagiers met een beperking zelf gaat uitvoeren, in plaats van die hulp uit te besteden aan andere bedrijven. Dat meldt een woordvoerster van de luchthaven donderdag, na kritiek van vakbond FNV.
Het gaat bijvoorbeeld om begeleiding door de terminal, hulp bij de beveiliging en ondersteuning bij het in- en uitstappen van een vliegtuig. Schiphol verkent alle opties voor deze dienstverlening, aldus de woordvoerster. "Wat voor ons vooropstaat, is dat reizigers die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen rekenen op persoonlijke, betrouwbare hulp. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat de collega's die dit werk doen prettig en onder goede omstandigheden kunnen blijven werken."
FNV wil dat Schiphol de hulp niet meer door andere partijen laat uitvoeren. De dienst wordt nu elke paar jaar aanbesteed, maar dat zorgt volgens de vakbond voor concurrentie om de opdracht binnen te halen, slechtere service en meer druk op werknemers.
