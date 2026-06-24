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Advocaat: familie Lisa lijdt onder discussie over politiesystemen

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 10:42
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AMSTERDAM (ANP) - De discussie over agenten die informatie bekeken in de zaak over de vermoorde Lisa is voor de familie van het slachtoffer "tergend". Dat zei advocaat Wendy van Egmond woensdagochtend in de rechtbank in Amsterdam tijdens een voorbereidende zitting in de zaak tegen verdachte Chris Jude (23).
"De familie lijdt hieronder", stelde Van Egmond, nadat de advocaten van Jude en het Openbaar Ministerie een discussie voerden over of door het bevragen van politiesystemen regels zijn geschonden en zo ja, of dat gevolgen zou moeten hebben voor de zaak.
De rechtbank bepaalde eerder dat justitie vragen moest beantwoorden over het raadplegen van politiesystemen door agenten in het onderzoek. Die antwoorden kwamen op 11 juni, maar de verdediging stelde woensdag dat ze niet volledig zijn. Volgens de advocaten van Jude heeft er "in potentie een privacyschending plaatsgevonden". Het OM betwist dat.
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