Geen FOMO maar JOMO: steeds meer mensen worden gelukkig van afzeggen

Een volle agenda gold jarenlang als statussymbool. Druk weekend? Lekker bezig. Drie etentjes, een verjaardag, festival en familiebezoek? Gezellig. Maar er lijkt een tegenbeweging op te komen. Steeds meer mensen zeggen: laat maar. Niet uit angst iets te missen, maar juist uit opluchting.

Welkom in de wereld van JOMO: de Joy Of Missing Out.

Waar FOMO draait om de angst dat anderen plezier hebben zonder jou, voelt JOMO als precies het tegenovergestelde: tevreden thuisblijven terwijl de groepsapp volloopt met foto’s waar jij niet op staat. Voor veel mensen klinkt dat misschien ongezellig. Voor anderen voelt het als luxe.

De opluchting van een lege agenda

Het idee achter JOMO is simpel: niet iedereen laadt op van mensen. Sommigen zien een lege zaterdag als verloren tijd. Anderen kijken naar een vol weekend en voelen direct stress. Niet omdat ze hun vrienden niet aardig vinden, maar omdat sociale afspraken energie kosten.

Juist na volle werkweken ontstaat bij veel mensen behoefte aan iets wat steeds schaarser lijkt te worden: niets moeten. Een avond alleen met een boek, serie of wandeling voelt dan niet als gemiste kans, maar als herstel.

Waarom FOMO zo lang de norm was

Jarenlang werd sociaal zijn bijna automatisch gekoppeld aan geluk en succes. Sociale media maakten dat gevoel sterker: overal etentjes, stedentrips, festivals en perfecte groepsfoto’s. Het idee ontstond dat wie niet meedoet, achterblijft.

FOMO zorgt er daardoor vaak voor dat mensen te veel plannen maken uit angst buiten de boot te vallen. JOMO draait juist om iets anders: vertrouwen dat relaties niet verdwijnen als je een keer niet meegaat. Je hoeft niet op elk terras te zitten om onderdeel van een groep te blijven.

Is JOMO introvert gedrag?

Niet per se. Introverte mensen herkennen het gevoel vaak sneller omdat zij energie halen uit rust en kleinere sociale contacten. Maar ook extraverte mensen kunnen sociale overbelasting ervaren.

Zeker in periodes van drukte, stress of mentale vermoeidheid ontstaat vaker behoefte aan afschalen. Interessant genoeg gaat JOMO niet over terugtrekken uit het leven, maar over selectiever worden. Niet alles hoeft. Niet elk feestje is verplicht.

Tijd voor jezelf

Wie JOMO omarmt, kiest ervoor om de tijd die je alleen spendeert te behandelen als een echte afspraak. Geen restcategorie die automatisch wordt opgeofferd zodra er iets langskomt, maar bewust ingeplande hersteltijd.

Dat betekent niet dat verjaardagen massaal worden afgezegd of dat vriendschappen minder belangrijk worden. Het betekent vooral dat steeds meer mensen zichzelf dezelfde vraag durven stellen: Wil ik hier echt heen of ben ik alleen bang om iets te missen?

Voor verrassend veel mensen blijkt het antwoord tegenwoordig: liever niet. En dat voelt heerlijk.