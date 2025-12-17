Provincie Zuid-Holland gedoogt langer dieselbussen van Qbuzz

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft Qbuzz toestemming gegeven om ook volgend jaar nog met dieselbussen te rijden. Tot 1 april mag Qbuzz de diesels blijven gebruiken in het noorden van de provincie, in gemeenten als Alphen aan den Rijn, Gouda en Leiden. Het vervoersbedrijf moet noodgedwongen ruim zestig oude dieselbussen inzetten, omdat er vorig jaar problemen waren met de levering van elektrische bussen.

Qbuzz had beloofd emissievrij vervoer aan te bieden in Zuid-Holland Noord. Het bedrijf nam eind 2024 het openbaar vervoer in deze regio over van Arriva. Omdat een groot deel van de bestelde elektrische bussen niet op tijd klaar was, moest Qbuzz improviseren met dieselbussen en zelfs touringcars. Ook had het bedrijf te weinig beschikbare chauffeurs. Dit alles leidde in de eerste maanden tot veel uitgevallen ritten en bussen die niet op tijd kwamen. Zuid-Holland gaf Qbuzz hiervoor boetes van in totaal 3,5 miljoen euro.