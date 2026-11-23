HAARLEM (ANP) - Een 20-jarige man uit Heiloo zou zijn 19-jarige vriendin op 16 augustus 2026 hebben gedood uit een vorm van dwang. Dat vertelde een van zijn advocaten maandag in een eerste inleidende zitting in Haarlem. De verdachte zou zelf niet begrijpen waarom hij het slachtoffer om het leven heeft gebracht.

"Ze keken samen naar een film op de bank en hij stond op om drinken te halen en stak haar toen neer", vertelde de advocaat van Isaac R. "Hij kreeg een dwangmatig gevoel in zijn arm en had er geen controle meer over."

Justitie ziet de steekpartij die in de avond plaatsvond als moord. R. zou zijn vriendin in de borst en de hals hebben gestoken in zijn woning in Heiloo. De vrouw werd in de avond dood gevonden. Zijn advocaten bestrijden dat hun cliënt een opzettelijk plan had. "Hij heeft haar nooit willen vermoorden." Ze benadrukten op zitting hoe kwetsbaar en jong de 20-jarige in hun ogen is. "Isaac is autistisch en heeft angst- en stemmingsstoornissen." Ze willen dat hun cliënt vanwege zijn psychische problematiek in een jeugdinrichting wordt geobserveerd.