Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) geeft provincies de ruimte om wolven te beheren en af te schieten, zoals ze dat nu met wilde zwijnen en ganzen doen. Opvallend, want Wageningen rekende vorig jaar nog voor dat Nederland voor een gezonde wolvenpopulatie minstens 50 roedels nodig heeft. Er leven er op dit moment zo’n 14 verspreid over ons land.

Waarom mag het nu wel?

Door een nieuw rapport. De Italiaanse ecoloog Marco Apollonio onderzocht in opdracht van het ministerie hoe geschikt Nederland is voor wolven, ook maatschappelijk en economisch. Zijn conclusie, die Erkens maandag naar de Tweede Kamer stuurde : de Nederlandse wolven zijn genetisch gezond en voldoen aan de minimale eisen voor een gunstige staat van instandhouding. Dat is de juridische drempel waarboven een beschermde soort beheerd mag worden.

Het verschil met Wageningen zit in de rekensom. Apollonio bekijkt de Nederlandse wolven als deel van de Centraal-Europese populatie, die volgens de Kamerbrief uit meer dan 500 roedels bestaat. Nederland hoeft dan geen vast aantal roedels na te streven.

Het Europese Hof van Justitie gaf in uitspraken uit 2024 en 2025 ruimte om bij die beoordeling ook de wolven over de grens mee te wegen, schrijft Erkens. Hij noemde het Wageningse getal van vijftig roedels in september al “veel te veel”, toen hij aankondigde met buurlanden te onderhandelen over aantallen wolven

In cijfers

131 verschillende wolven vond BIJ12 in 2025 via DNA-onderzoek, 30 meer dan in 2024.

Zo’n 14 roedels: 7 op de Veluwe, 4 in Drenthe, 2 in de Gelderse Vallei en 1 op de Utrechtse Heuvelrug.

23 tot 56 roedels moet Nederland juridisch bijdragen, rekende Wageningen in 2025.

Meer dan 500 roedels telt de Centraal-Europese populatie, volgens de Kamerbrief.

94 roedels zou Nederland in theorie kunnen herbergen. Een streefgetal is dat nadrukkelijk niet, schrijft Erkens.

Wat mogen provincies straks?

Een wet hoeft er niet voor te veranderen. Provincies kunnen als bevoegd gezag een omgevingsvergunning geven om wolven af te schieten. Het hoeft dan geen probleemwolf meer te zijn, meldt vakblad Het Schaap. Wel moeten de provincies de populatie als geheel gezond houden.

Erkens wil samen met de provincies bepalen waar wolven mogen leven en welke gebieden wolfvrij worden. De Veluwe blijft volgens de Gelderse gedeputeerde Harold Zoet (BBB) leefgebied. Een doel voor het aantal wolven geeft de staatssecretaris niet. “Getallen ga ik niet noemen”, zegt hij tegen Het Schaap.

Gelderland, de provincie met de meeste roedels, heeft al een vergunning in de maak voor een wolf die een paar keer over een raster sprong. Zoet is “opgelucht en blij” dat de provincie “eindelijk mogelijkheden krijgt om de wolf te beheren”, zegt hij tegen het ANP.

Kinderen durven op sommige plekken niet meer buiten te spelen; ouders houden angstvallig via de telefoon hun kinderen in de gaten als die naar school fietsen. - Harold Zoet, gedeputeerde provincie Gelderland (BBB)

Waarom stappen dierenbeschermers naar de rechter?

Ze vertrouwen het rapport niet. Niko Koffeman, voorzitter van De Faunabescherming, spreekt van wensdenken. “De staatssecretaris baseert zich nu op onderzoek van een Italiaanse wetenschapper die door een verrekijker naar Nederland heeft gekeken”, zegt hij. Wageningen concludeerde volgens hem vorig jaar “juist dat die situatie er nog lang niet is”.

Animal Rights denkt dat de plannen geen stand houden bij de rechter. In juli noemde de organisatie de soepelere regels voor probleemwolven al ‘voornamelijk gebakken lucht’ . Erkens rekent op een rechtszaak. “Oh ja, er zullen zeker diverse partijen zijn die ons besluit gaan aanvechten”, zegt hij tegen Het Schaap. Het rapport maakt zijn positie volgens hem sterk.

Wat zeggen boeren en schapenhouders?

Land- en tuinbouworganisatie LTO Noord spreekt van een doorbraak. “Dit is precies waar we al jaren om vragen”, zegt voorzitter Dirk Bruins. Volgens hem zitten mensen, vee, natuur en recreatie in Nederland te dicht op elkaar om een toppredator onbeperkt zijn gang te laten gaan.

Schapenhouders moeten hun dieren intussen wel blijven beschermen. In Utrecht krijgen ze vanaf 18 april 2027 binnen een aangewezen gebied alleen nog een vergoeding voor wolvenschade als er een wolfwerend raster staat, schrijft Erkens.

We hebben lang genoeg gepraat over wat juridisch allemaal niet kan. Nu ligt er wetenschappelijke onderbouwing voor wat wel kan. - Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord

Wanneer valt het eerste schot?

Waarschijnlijk niet voor de zomer van 2027. Erkens wil de plannen dan uitgewerkt hebben en maant de provincies tot spoed. In de zomer zijn er de meeste problemen, omdat wolven dan hun welpen beschermen.

In januari 2027 wil hij met Duitsland een intentieverklaring tekenen over de gezamenlijke wolvenpopulatie. Ook met België en Luxemburg is hij in gesprek. In delen van Duitsland schieten jagers roedels die vee aanvallen al in hun geheel af, schuwe roedels laten ze met rust.

Of het plan de provinciale verkiezingen overleeft, betwijfelt Koffeman. “De BBB is op dit moment bijna overal de grootste, maar na de provinciale verkiezingen van maart niet meer.”

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