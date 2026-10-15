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Advocaat jongerengeweld Beverwijk weerspreekt poging tot doodslag

Samenleving
door anp
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HAARLEM (ANP) - De advocaat van de 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk vindt dat de rechtbank in Haarlem zijn cliënt vrij moet spreken van een poging tot doodslag tijdens het jongerengeweld op 6 september vorig jaar in Beverwijk.
B. staat met Mourad L. (25) uit Beverwijk en de 22-jarige Adam el B. uit Beverwijk terecht voor het trappen en slaan van een 17-jarige jongen uit Haarlem. Tegen B. eiste het OM donderdag een celstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. B. is de enige van de drie die deelname aan het geweld heeft bekend.
Hoewel tegen het hoofd van het slachtoffer is getrapt, wat op video is vastgelegd, beargumenteerde de raadsman van B. in zijn pleidooi dat de verdachten niet het risico wilden nemen dat het slachtoffer hierdoor mogelijk kon overlijden. "De beelden zijn wellicht onprettig om te zien, maar dat is niet de maatstaf", aldus de raadsman. "De beelden tonen een kort geweldsfragment." B. droeg Crocs, volgens zijn advocaat een zachter schoeisel dan sneakers.
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