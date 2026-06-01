Advocaat Knoops voorwaardelijk geschorst door tuchtcollege

AMSTERDAM (ANP) - Advocaat Geert-Jan Knoops wordt voorwaardelijk geschorst voor vier weken. Dit heeft de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur, besloten. Aan de advocaat is niet eerder een tuchtmaatregel opgelegd.

De raad rekent het Knoops zwaar aan dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op het aanzienlijke risico om zijn verklaring ingrijpend te wijzigen, terwijl er al een duidelijke en andersluidende verklaring in het strafdossier zat. Daarnaast heeft Knoops "excessief voor de verrichte werkzaamheden gedeclareerd". Hij heeft zijn cliënt voorafgaand aan de werkzaamheden geen inschatting gegeven van de totale kosten of maandelijkse urenoverzichten verstrekt. Dat is "ernstig tuchtrechtelijk verwijtbaar".

Aan de voorwaardelijke schorsing koppelt het tuchtcollege een proeftijd van twee jaar. Als Knoops binnen die termijn opnieuw in de fout gaat, mag hij vier weken lang zijn vak niet uitoefenen.

Onoverzichtelijk

De Raad van Discipline legt Carry Knoops-Hamburger een berisping op voor de excessieve declaraties die het kantoor stuurde. Die overzichten noemt het tuchtcollege bovendien onoverzichtelijk en niet transparant. Ook voor haar is het de eerste tuchtmaatregel. Het advocatenechtpaar heeft dertig dagen de tijd om hoger beroep in te stellen bij het Hof van Discipline.

De rechtbank in Amsterdam bepaalde in april in een civiele zaak dat het advocatenechtpaar een deel van de advocatenkosten moet terugbetalen aan hun ex-cliënt. Het gaat om iets meer dan 95.000 euro. In totaal had de man 160.000 euro betaald voor de diensten van het kantoor. Zijn strafzaak loopt nog in hoger beroep. Hij wordt beschuldigd van verkrachting, samen met een andere man, van de destijds 20-jarige oppas van zijn gezin, tijdens een vakantie in Frankrijk in 2019. Hij ontkent.