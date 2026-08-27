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Advocaat Knoops: Zaak Mladić laat diepe sporen na

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 19:21
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DEN HAAG (ANP) - Het strafproces van Ratko Mladić was een historische strafzaak, zegt advocaat Geert-Jan Knoops in reactie op het overlijden van de Bosnisch-Servische legerleider. Knoops was advocaat van Thom Karremans, de commandant van de Nederlandse Dutchbat-militairen die niet konden voorkomen dat troepen van Mladić in Srebrenica genocide pleegden. Ook heeft hij aan zaken gewerkt die voor het Joegoslavië-tribunaal kwamen.
De veroordeling van Mladić in 2017 is een van de uitspraken die het bestaansrecht van het tribunaal hebben bevestigd, zegt Knoops. Mladić was met de politici Slobodan Milošević en Radovan Karadžić een van de drie grootste namen die door het tribunaal zijn aangeklaagd.
"De zaak-Mladić laat diepe sporen na voor zowel kolonel Karremans, Dutchbatters als slachtoffers van de enclave Srebrenica", zegt Knoops. "Als een van de meest omvangrijke strafzaken die het Joegoslavië-Tribunaal heeft gekend, was het een belangrijke zaak in het internationaal recht."
Knoops zegt verder niet voor Karremans te kunnen spreken.
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