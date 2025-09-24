ECONOMIE
Advocaat: moeder door politie omgebrachte 15-jarige doet aangifte

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 22:44
anp240925200 1
HOOFDDORP (ANP) - De biologische moeder van de 15-jarige jongen uit Gouda die zondag werd doodgeschoten door de politie, gaat daarvan aangifte doen. Ze vindt dat er sprake is van doodslag, zo vertelde haar advocaat Gerald Roethof woensdag bij het tv-programma Pauw & De Wit.
De advocaat zei dat hij de "gevoelens begrijpt" van de moeder en sprak van "het schenden van de ambtsinstructie" door de politie. Hij vroeg zich hardop af hoe het kon dat de jongen in zijn rug geschoten is, zoals de advocaat zegt te hebben gezien op beelden.
De moeder wil verder dat getuigen van de schietpartij in beeld komen bij de Rijksrecherche, die onderzoek doet naar het voorval. "Ze kunnen zich bij mij melden, dan kan ik ze doorsturen", zei Roethof. De advocaat zei verder dat de moeder wil dat een eigen patholoog de jongen onderzoekt, zodat die zijn eigen rapport kan opstellen.
