Advocaat moordzaak Kirk: meer tijd om hoeveelheid bewijsmateriaal

PROVO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De man die wordt verdacht van de moord op de conservatieve activist Charlie Kirk, is in de Verenigde Staten via videoverbinding voor de rechter verschenen. Daar gaf zijn advocaat aan meer tijd nodig te hebben om de grote hoeveelheid bewijsmateriaal te bekijken.

De autoriteiten arresteerden de 22-jarige Tyler Robinson een dag nadat Kirk was doodgeschoten. Hij wordt ervan verdacht de activist vanaf een dak onder vuur te hebben genomen tijdens een openbaar optreden in Utah.

De rechter besloot dat de volgende zitting in de zaak op 30 oktober plaatsvindt. Dan wordt Robinson zelf ook verwacht in de rechtbank. De twintiger riskeert de doodstraf als hij wordt veroordeeld.

De zaak leidt in de VS tot veel onrust. Robinson zou in een tekstbericht hebben geschreven dat hij "genoeg had van de haat" van Kirk, de oprichter van de op jongeren gerichte organisatie Turning Point USA.