Bron: bemiddelaars hebben vredesplan voorgelegd aan Hamas

DOHA (ANP/AFP) - Bemiddelaars Qatar en Egypte hebben het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump voorgelegd aan Hamas. Dat zegt een ingewijde tegen persbureau AFP. "De Hamas-onderhandelaars zeiden dat zij het voorstel te goeder trouw zouden bestuderen en met een reactie zouden komen", aldus de bron.

Het Witte Huis heeft het twintig punten tellende plan maandag openbaar gemaakt. Er staat onder meer in dat Hamas op geen enkele manier meer betrokken mag zijn bij het besturen van de Gazastrook, een aan Israël grenzend kustgebied. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei op een gezamenlijke persconferentie het plan te steunen.