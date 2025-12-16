Advocaat: OM laat aangeefster zaak-Borsato in de steek

AMSTERDAM (ANP) - Advocaat Peter Plasman, raadsman van de aangeefster in de zedenzaak tegen Marco Borsato, vindt het lastig te verteren dat het Openbaar Ministerie afziet van hoger beroep in de zaak.

"Uiteraard was de vrijspraak een teleurstellende uitspraak voor mijn cliënte", aldus Plasman dinsdag. "Het OM is nog steeds overtuigd van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van haar verklaringen. Dat maakt het sneu dat zij halverwege in de steek wordt gelaten. Justitie heeft het traject ingezet en haakt nu af."

Na de vrijspraak sprak Plasman de verwachting uit dat het OM in hoger beroep zou gaan. Hij zei het toen discutabel te vinden dat de rechtbank vond dat er geen steunbewijs is in de zaak. Dat zou bij de behandeling in hoger beroep een cruciaal punt zijn geweest.