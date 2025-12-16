ECONOMIE
Krant: Pentagon werkt aan grote hervorming krijgsmacht

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 11:24
WASHINGTON (ANP) - Binnen het Pentagon wordt gewerkt aan een grote hervorming van de Amerikaanse krijgsmacht. Die zou onder meer tot gevolg hebben dat het Europese hoofdkwartier European Command minder belangrijk wordt, schrijft de krant The Washington Post. Die baseert zich op informatie van anonieme bronnen.
De Amerikaanse krijgsmacht opereert wereldwijd en heeft op meerdere plekken in de wereld hoofdkwartieren om operaties aan te sturen. U.S. Central Command (Midden-Oosten), U.S. European Command en U.S. Africa Command moeten volgens het plan gaan vallen onder een nieuwe organisatie. Die krijgt dan de naam U.S. International Command. Wereldwijd moet het aantal belangrijke hoofdkwartieren worden teruggebracht van elf naar acht.
Het plan, dat nog niet is goedgekeurd, sluit volgens de bronnen aan bij de nationale veiligheidsstrategie van de regering-Trump. Daar staat in dat "de dagen voorbij zijn waarin de Verenigde Staten als Atlas de hele wereldorde ondersteunen".
