Advocaat ouders doodgestoken Sohani: dader moet celstraf krijgen

UTRECHT (ANP) - De advocaat van de ouders van de 11-jarige Sohani, die op 1 februari vorig jaar in Nieuwegein werd doodgestoken, wil dat de rechtbank Hamsah L. (30) tot een strafbare dader verklaart. Hij vindt dat L. naast tbs ook een celstraf moet krijgen. Volgens raadsman Sébas Diekstra heeft L. in de periode voor het misdrijf drugs gebruikt, terwijl hij wist dat dit tot psychoses kan leiden. Dat betoogde hij dinsdag tijdens de rechtszaak tegen L. bij de rechtbank in Utrecht.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) hebben vastgesteld dat L. het meisje heeft doodgestoken terwijl hij volledig in de greep was van een psychose. Volgens Diekstra heeft L. zelf aan die toestand bijgedragen. Hij wil dat de rechtbank de PBC-deskundigen ter zitting hoort.

De deskundigen hebben geoordeeld dat verdachte Hamsah L. (30) volledig ontoerekeningsvatbaar is, waardoor hij alleen tbs met dwangverpleging zou moeten krijgen en geen celstraf. Diekstra meent dat er alle reden voor de rechtbank is om die conclusies grondig te toetsen.

Foto

Tijdens de rechtszaak lopen de emoties bij de nabestaanden bij vlagen hoog op. De ouders van Sohani lieten een spreekrechtverklaring voordragen. "Ons kind is ons afgenomen op een manier die geen woorden kent", tekenden zij op. Het 5-jarige broertje van het slachtoffer is getuige geweest van de steekpartij. "Dit beeld draagt hij voor de rest van zijn leven met zich mee", aldus de ouders.

Tijdens de voordracht van de verklaring werd een foto van Sohani op een tafel in de rechtszaal geplaatst. De rechtbank wilde de foto van dichtbij bekijken, omdat zij nog niet eerder een beeltenis van het meisje had gezien.