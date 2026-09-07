Advocaat: Promes voor het eerst uitgebreid verklaard in cokezaak

AMSTERDAM (ANP) - Oud-voetballer Quincy Promes heeft afgelopen zomer voor het eerst uitgebreid verklaard over zijn rol bij drugssmokkel. Dat zei zijn advocaat maandag tijdens een zitting in hoger beroep.

De 34-jarige Promes is in juni een hele dag gehoord over zijn rol en die van zijn neef Marylio V. bij de smokkel van cocaïne in 2020. "Hij heeft verklaard hoe hij in de zaak verzeild is geraakt", vertelde zijn advocaat Geert-Jan Knoops bij het Hof in Amsterdam. Ook zou Promes gesproken hebben over versleutelde telefoons.

In 2024 kreeg de oud-voetballer zes jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne. Tijdens de behandeling in eerste aanleg was Promes, die voetbalde in Rusland, afwezig bij alle zittingen. Hij ontkende zijn betrokkenheid.

Het hof besliste dat zijn neef gehoord mag worden over de nieuwe verklaringen in hoger beroep. Dat gebeurt in november. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 30 november en 2 december. Promes staat dan ook terecht voor het neersteken van een familielid in 2020.