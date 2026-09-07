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Jetten vindt overwinning AfD een 'wake-upcall' en 'zorgwekkend'

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 13:21
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DEN HAAG (ANP) - De verkiezingsoverwinning van de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt is een "wake-upcall" voor de politiek in het buurland, vindt Rob Jetten. "De Duitse kiezer heeft natuurlijk altijd gelijk, ook bij de Duitse verkiezingen. Tegelijkertijd is het zorgwekkend dat een partij met extreme standpunten, waar ook pro-Russische sentimenten in zitten, het zo goed heeft gedaan", aldus de premier bij een werkbezoek aan de Zeeuwse plaats Sluiskil.
"Welke lessen trek je daaruit en hoe kan je het beter doen, ook voor de Duitse kiezer?", moeten Duitse politici en bestuurders zich volgens de D66-premier afvragen na deze verkiezingsoverwinning.
Verspreid over Europa is bezorgd gereageerd op de overwinning van AfD. Franse en Poolse ministers noemden deze een zorgwekkend signaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán sprak juist van een "grootse nacht voor Duitsland en Europa" en heeft AfD gefeliciteerd.
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