Kabinet trekt 2 miljoen uit voor terugvinden Oekraïense kinderen

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 15:58
anp130226183 1
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet trekt dit jaar 2 miljoen euro extra uit voor het opsporen van Oekraïense kinderen die zijn meegenomen naar Rusland. Het geld wordt beschikbaar gesteld aan de VN en wordt volgens staatssecretaris Aukje de Vries (Ontwikkelingshulp, VVD) ook gebruikt om psychosociale hulp te geven.
Sinds het begin van de oorlog in 2014 zijn kinderen uit het oosten van Oekraïne ontvoerd en na de grootschalige Russische inval vier jaar geleden is het aantal kinderen dat uit Oekraïne werd meegenomen flink toegenomen. De kinderen worden onder meer onder dwang voor adoptie afgestaan, aldus De Vries.
Duizenden kinderen zijn ontvoerd naar Rusland. Volgens Oekraïne gaat het om zo'n 19.000 kinderen. Een rapport van de OVSE en het Zweedse parlement wijzen ook op een schatting dat dat cijfer eerder richting de 35.000 kinderen gaat.
