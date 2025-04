Advocaat van Ridouan Taghi gearresteerd

VUGHT (ANP) - De advocaat van Ridouan Taghi is aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Volgens De Telegraaf en het AD gaat het om Vito Shukrula.

Shukrula (36) werd opgepakt na een bezoek aan zijn cliënt Taghi in de EBI in Vught. Het OM verdenkt hem van deelname aan de organisatie van Taghi. Hij is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt. Advocatenneef Youssef T. is hiervoor veroordeeld, de zaak tegen ex-advocaat Inez Weski is nog bezig, er was een zitting in haar zaak toen het bericht over Shukrula naar buiten kwam.

Shukrula zit momenteel in beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Vrijdag wordt hij voorgeleid bij de rechter-commissaris, die zal beslissen over zijn hechtenis.

AIVD

"Het strafrechtelijk onderzoek naar de advocaat is in december 2024 begonnen met informatie van de AIVD. In een zogenoemd ambtsbericht aan het OM meldde de inlichtingen- en veiligheidsdienst dat de advocaat berichten van zijn cliënt naar buiten doorgeeft aan personen uit het criminele netwerk van T.", aldus het OM. De politie heeft de afgelopen maanden de verdenkingen tegen de advocaat onderzocht.

Shukrula vormde samen met Carlo Crince le Roy en Sultan Kat het verdedigingsteam van Taghi. Zij namen de verdediging over van Michael Ruperti, die - samen met Sjoerd van Berge Henegouwen en Arthur van der Biezen - Taghi verdedigde na de arrestatie van Weski.