Verrassend veel vrouwen liggen wakker door slaaphouding en snurken van hun man

De slaaphouding van de partner leidt tot veel irritatie bij vrouwen. Ruim 1 op de 10 zegt er zelfs van wakker te liggen. Nieuwe cijfers leggen gender- en gedragsverschillen bloot.

Veel vrouwen hebben last van de slaaphouding en snurken door hun man. Onderzoek door Huijer.nl wijst uit dat 11% van de vrouwen 's nachts wakker ligt door het slaapgedrag van hun partner. De slaaphouding en het gedrag van de partner blijken grote invloed te hebben op de slaapkwaliteit en zowel de fysieke als mentale gezondheid van beide partners.

Draaiers en rugslapers

Volgens het onderzoek, uitgevoerd onder 1.000 werkende Nederlanders (18 tot 65 jaar), speelt vooral de slaaphouding van de partner een belangrijke rol in de slaapkwaliteit. Ruim een kwart van de respondenten (27%) vindt dat de partner absoluut geen draaier mag zijn. Bijna 4 op de 10 vrouwen (37%) geeft aan dat de partner niet op de rug mag slapen, waarschijnlijk uit angst voor snurken.

Toch geven de cijfers een ander beeld van de praktijk: bij 19% van de respondenten slaapt de partner toch op de rug. In 10% van de gevallen is de partner een draaier. Dat betekent dat bijna 1 op de 5 vrouwen risico loopt op een snurkende partner, waardoor zij mogelijk wakker liggen. Dat probleem geldt zowel in Nederland als internationaal, omdat bijvoorbeeld blijkt dat 49% van de mensen in Groot-Brittannië ’s nachts wordt wakker gehouden door de partner. Vrouwen hebben daar vaker last van dan mannen. In Nederland noemt maar liefst 30% van de vrouwen met een partner het snurken van de ander een probleem om in slaap te vallen.

Slaaphouding heeft grote invloed op de nachtrust

Uit het onderzoek door Huijer blijkt ook dat 21% van de respondenten tussen 18 en 50 jaar op de buik slaapt. 63% slaapt op de zij. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 5 Nederlanders op de rug slaapt, wat vaak leidt tot snurken. Het wringt hier vaak tussen wens en werkelijkheid: partners slapen op een manier die de ander onprettig vindt. Dat komt de nachtrust én de verstandhouding niet ten goede. Zeker als de partner duidelijk aangeeft bepaalde houdingen te willen vermijden, maar hier geen gehoor aan wordt gegeven.

“Een goede nachtrust is essentieel voor zowel de fysieke als mentale gezondheid." "Het is belangrijk dat partners samen zoeken naar oplossingen om elkaars slaap niet te verstoren”, aldus Mitch Huijer van Huijer.nl. “Met de juiste producten en aanpassingen in de slaapomgeving kunnen veelvoorkomende problemen, zoals snurken en onrustig slapen, effectief worden aangepakt.”

Dekbed dilemma's: los of samen?

Slechts één op de drie respondenten slaapt onder een los dekbed in plaats van een tweepersoonsdekbed. Hier staat tegenover dat 78% aangeeft wel eens een andere slaaphouding te hebben dan de partner. Dit kan betekenen dat een groot deel van de stellen regelmatig een andere slaaphouding aanneemt, maar dat het dekbed daar geen ruimte voor biedt. Ook dit zal invloed hebben op de slaapkwaliteit van beide partners.

Slaapkwaliteit bij vrouwen laat te wensen over

Uit onderzoek door de Hersenstichting (https://www.hersenstichting.nl/slaap-cijfers/) blijkt dat 62% van de vrouwen en 38% van de mannen hun slaapkwaliteit beoordeelt als ‘slecht’. Dat kan te maken hebben met het slaapgedrag en de houding van hun partner, maar ook met de eigen slaaphouding. Nieuw onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat mensen die op hun buik slapen het meest last hebben van rug- en nekklachten.

Slaapproblemen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten, zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en een verzwakt immuunsysteem. Sinds kort is de zomertijd ingegaan. Ook dat is traditioneel een periode waarin veel mensen slechter slapen, waardoor de ervaren problemen mogelijk verergeren.

Mentale onrust en jonge kinderen

Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen partnergedrag vrouwen wakker houdt. Ook mentale onrust en jonge kinderen spelen een rol. Zoals een respondent treffend zegt: "Een onrustige dag vol prikkels gehad, waardoor ik niet goed in slaap kom."

Extra slaapverstoringen, zoals een huilende baby of een snurkende partner, versterken elkaar. Vrouwen, die volgens de Hersenstichting al vaker last hebben van een slechte slaapkwaliteit, lijken hierdoor structureel slechter te slapen dan mannen. Omdat een lichte, onderbroken slaap hen extra gevoelig maakt voor externe prikkels, is slaapkwaliteit een gedeelde verantwoordelijkheid binnen relaties.

Bron: Huijer