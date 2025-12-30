Advocaat verdachte moord op vader: 'hiaten' in conclusies NFI

ALKMAAR (ANP) - De advocaat van Thijmen V. (33), die ervan wordt verdacht dat hij in 2021 zijn vader heeft vermoord en het lichaam heeft verstopt in twee vriezers, zegt dat er "hiaten" zijn in de conclusie van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) over de doodsoorzaak van het slachtoffer. Hij heeft een medisch deskundige ingeschakeld die kritisch is op de conclusies van het NFI.

V. werd aangehouden nadat de politie eind 2024 lichaamsdelen had ontdekt in het huis waar de vader in 2021 verbleef. De verdachte uit Heerhugowaard was dinsdag niet aanwezig bij een inleidende zitting in de rechtbank in Alkmaar. Tijdens een eerdere zitting zei V.'s advocaat dat de vader om het leven was gekomen nadat hij zijn zoon zou hebben aangevallen.

De volgende zitting is op 23 maart. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.