ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Advocaat verdachte moord op vader: 'hiaten' in conclusies NFI

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 10:17
anp301225073 1
ALKMAAR (ANP) - De advocaat van Thijmen V. (33), die ervan wordt verdacht dat hij in 2021 zijn vader heeft vermoord en het lichaam heeft verstopt in twee vriezers, zegt dat er "hiaten" zijn in de conclusie van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) over de doodsoorzaak van het slachtoffer. Hij heeft een medisch deskundige ingeschakeld die kritisch is op de conclusies van het NFI.
V. werd aangehouden nadat de politie eind 2024 lichaamsdelen had ontdekt in het huis waar de vader in 2021 verbleef. De verdachte uit Heerhugowaard was dinsdag niet aanwezig bij een inleidende zitting in de rechtbank in Alkmaar. Tijdens een eerdere zitting zei V.'s advocaat dat de vader om het leven was gekomen nadat hij zijn zoon zou hebben aangevallen.
De volgende zitting is op 23 maart. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

7608378 l normal none

14 apparaten die je niet moet aansluiten op een stekkerdoos

12390483_m

Je salaris stijgt, je rente ook: zo wordt 2026 toch duur

dirty-sponge-260nw-355472447

Deze 9 dingen in huis zijn viezer dan je wc (en je maakt ze bijna nooit schoon)

ANP-542743208

Spanje dumpt de gevarendriehoek: dit slimme noodlicht wordt vanaf 2026 verplicht

Mijanou_Bardot_1958b

Mijanou Bardot: de zus die “nee” zei

472985504_122218214138034887_8944630184515949167_n

15 tips om in 2026 een betere vriendin of vriend te zijn

Loading