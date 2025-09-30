Advocaat wil dat Promes zaak in vrijheid mag afwachten

AMSTERDAM (ANP) - De advocaat van profvoetballer Quincy Promes heeft dinsdag het gerechtshof in Amsterdam gevraagd om zijn cliënt de inhoudelijke behandeling van zijn hoger beroep in vrijheid te laten afwachten. Een van de argumenten van raadsman Cem Polat is dat er nog geen zicht is op inhoudelijke behandeling van de zaak. Volgens hem is evenmin sprake van vluchtgevaar.

De 33-jarige Promes wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Promes eerder bij verstek tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Beide zaken zijn samengevoegd in hoger beroep.

Promes woonde de tweede inleidende zitting dinsdag bij het hof bij. Op de publieke tribune zat onder anderen zijn oud-ploeggenoot Hakim Ziyech, die eerder dit jaar een aantal maanden speelde bij Al Duhail in Qatar.

'Ontwrichtend'

De reclassering staat "welwillend" tegenover een eventuele schorsing van het voorarrest, staat in een rapport. Over vluchtgevaar laat de reclassering zich niet uit, omdat Promes zich beroept op zijn zwijgrecht of ontkent.

De advocaat voerde daarnaast aan dat Promes fit moet blijven voor zijn voetbalcarrière en dat dit niet mogelijk is in de gevangenis. Polat noemde de huidige detentie "ontwrichtend" voor de kinderen van Promes.

Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen een schorsing of opheffing van de voorlopige hechtenis. Daarvoor is het veel te vroeg, betoogde de aanklager. Volgens hem is er wel sprake van vluchtgevaar en zou de maatschappij geschokt zijn als Promes het hoger beroep in vrijheid mag afwachten.