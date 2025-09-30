ECONOMIE
Artsen blijven tegen asielwet, vrezen dat mensen zorg mijden

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 18:11
anp300925156 1
UTRECHT (ANP) - Artsen zijn nog altijd tegen het plan van het demissionaire kabinet om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Artsenfederatie KNMG en huisartsenvereniging LHV zijn bang "dat mensen in kwetsbare situaties zorg mijden of geen melding doen van misbruik of uitbuiting".
Volgens de organisaties kunnen zulke omstandigheden niet alleen schadelijk zijn voor de gezondheid van de kwetsbare mensen zelf, ze vormen "ook een risico voor de volksgezondheid". Die angst deelt de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN. "Mensen verdwijnen uit beeld, besmettelijke ziekten kunnen zich verspreiden en uitstel van zorgvragen zal leiden tot hoge kosten in de zorg en tot risico's voor de volksgezondheid."
Ook psychiaters zijn bezorgd. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zegt dat het voor ongedocumenteerden nu al moeilijk is om psychische hulp te krijgen. De organisatie vreest dat dit door de wet nog erger wordt. Een verbod op illegaliteit "zal leiden tot verhoogde angst en stressklachten".
Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde in juli voor een PVV-voorstel dat het strafbaar zou maken om mensen die illegaal in Nederland zijn te helpen. Dit zou ook artsen en hulpverleners in de problemen kunnen brengen. Met een aanpassing van het voorstel is dat van tafel. KNMG en LHV zijn daar blij mee: "huisartsen en andere hulpverleners mogen nooit voor de keuze worden gesteld om óf hun professionele plicht na te komen óf strafbaar te handelen."
