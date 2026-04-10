Islamabad verandert in fort in aanloop naar overleg VS-Iran

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 10:10
ISLAMABAD (ANP/BLOOMBERG/DPA) - In de Pakistaanse hoofdstad Islamabad worden zware veiligheidsmaatregelen getroffen in aanloop naar het verwachte vredesoverleg tussen de VS en Iran. Een troepenmacht van zo'n 10.000 militairen, agenten en paramilitairen wordt ingezet om te waken over de veiligheid.
Wegen worden uit veiligheidsoverwegingen geblokkeerd met scheepscontainers en in sommige luxehotels worden gasten discreet gevraagd te vertrekken.
Het overleg volgt op het afkondigen van een bestand tussen Iran en de VS, afgelopen week. Dat kwam na een wekenlange oorlog tot stand na Pakistaanse bemiddeling. Dat land treedt nu ook op als gastheer voor het vredesoverleg, waar zaterdag naar verwachting de Amerikaanse vicepresident JD Vance en gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bij aanschuiven.
Het wordt de eerste keer in jaren dat een kopstuk van de Amerikaanse regering de Pakistaanse hoofdstad bezoekt.
