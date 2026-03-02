Trump: dit was onze laatste kans om Iraans kernwapen te voorkomen

WASHINGTON (ANP) - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump was afgelopen weekend "de laatste goede kans" om Iran aan te vallen en te voorkomen dat het land een kernwapen zou ontwikkelen. Hij stelde in een korte update over Iran dat de operatie "ver voor op schema" ligt.

Trump sprak bij een ceremonie voor veteranen die een hoge onderscheiding kregen, maar nam ook kort de tijd om het over de oorlog in Iran te hebben. Hij somde nog eens de doelen op van luchtaanvallen in Iran: het vernietigen van Irans raketprogramma en de marine en voorkomen dat het land een kernwapen kan krijgen.

De president zei eerder dat hij dacht dat de oorlog vier tot vijf weken kon duren. Hoewel de operatie volgens hem voorloopt op schema, verklaarde hij dat de Amerikanen ook in staat zijn om langer door te gaan met de aanvallen op Iran.

Vorige zomer voerden de VS en Israël ook al aanvallen uit op Irans nucleaire faciliteiten. Trump beweerde toen dat Irans kernprogramma daardoor "decennia" was teruggeworpen.