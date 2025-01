Advocaten van Navalny veroordeeld tot jarenlange celstraffen

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Een Russische rechtbank heeft drie advocaten veroordeeld die de inmiddels overleden Russische oppositieleider Aleksej Navalny verdedigden. Ze hebben straffen van 3, 5 en 5,5 jaar gekregen voor deelname aan een "extremistische organisatie".

Advocaten Igor Sergoenin, Aleksej Lipster en Vadim Kobzev werden in oktober 2023 opgepakt. Navalny was toen nog in leven en liet vanuit een strafkolonie regelmatig van zich horen. Hij deed dit via zijn advocaten met berichten op sociale media. Ook begon hij regelmatig rechtszaken tegen zijn behandeling in de kolonie. Navalny gebruikte de rechtbankzittingen om zich uit te spreken tegen de Russische regering en de oorlog in Oekraïne.

Navalny's weduwe Joelia Navalnaja noemt de mannen politieke gevangenen en eist hun onmiddellijke vrijlating. De Russische autoriteiten hebben Navalny en zijn aanhangers weggezet als door het Westen gesteunde verraders die Rusland willen destabiliseren. Ze bemoeilijkten het werk van Navalny en zijn organisaties met diverse maatregelen.

'Nieuw dieptepunt'

Het proces tegen de advocaten vond achter gesloten deuren plaats in de regio Vladimir, ten oosten van Moskou. Volgens de Russische nieuwssite Mediazona stond een grote menigte bij de rechtbank. "Jullie zijn helden. We zijn trots op jullie! Jullie zijn de beste mensen in Rusland", zou een van hen hebben geroepen tegen de advocaten.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp, spreekt op X van een "nieuw dieptepunt in de al schrijnende mensenrechtensituatie" in Rusland. Advocaten moeten volgens hem hun werk kunnen doen zonder het doelwit te worden van intimidatie of vergeldingsacties. Hij roept Rusland op "deze ernstige onderdrukking van de Russische bevolking" te beëindigen en herhaalt de Nederlandse oproep om de ongeveer 1400 politieke gevangenen in Rusland vrij te laten.

Navalny was de belangrijkste oppositiefiguur van Rusland toen hij in februari vorig jaar op 47-jarige leeftijd overleed. Hij stierf in een strafkolonie, waar hij naar eigen zeggen een politiek gemotiveerde straf uitzat. Nabestaanden houden de autoriteiten verantwoordelijk voor zijn dood.