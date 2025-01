Kopvrouw Velzeboer slaat ook 1000 meter over op EK shorttrack

DRESDEN (ANP) - Xandra Velzeboer slaat na de 500 meter ook de 1000 meter over bij de EK shorttrack in Dresden. De kopvrouw van de Nederlandse ploeg doet dat "uit voorzorg", laat de schaatsbond KNSB weten. Zoë Deltrap zal haar vervangen.

Velzeboer heeft nog te veel last van een knieblessure, die er ook al de oorzaak van was dat ze de NK miste. De kwetsuur deed haar donderdag al besluiten om de 500 meter, haar favoriete afstand, over te slaan. Ze gaf toen aan dat het voor haar lastig is om op de 500 meter in korte tijd op topsnelheid te komen. Velzeboer won vorig jaar Europees goud op de 500 meter.

De EK in Dresden beginnen vrijdag met de heats.