Advocaten: verdachte Z. was tijdens roof niet in Drents Museum

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 11:59
ASSEN (ANP) - Het bewijs tegen vermeende kunstrover Bernhard Z. (35) is minder overweldigend dan het Openbaar Ministerie heeft betoogd, zo hebben zijn advocaten donderdag in hun pleidooi gezegd.
Z. heeft, zoals hij zelf heeft verklaard, een auto en kentekenplaten geregeld, maar is niet een van de drie mannen geweest die in de nacht van 24 op 25 januari vorig jaar in het Drents Museum waren. Toen werden Dacische kunstschatten uit het museum geroofd; een gouden helm en drie gouden armbanden.
De advocaten van Z. vinden dan ook dat de rechtbank Z. moet vrijspreken van het medeplegen van de roof. Zijn betrokkenheid in de voorfase van de roof maakt hem nog geen medepleger, aldus de raadslieden.
5,5 jaar geëist
De helm van Cotofenesti en twee van de drie armbanden werden op 1 april terugbezorgd, nadat het OM procesafspraken had gemaakt met verdachten Jan B. (21) en Douglas Chesley W. (37).
Z. heeft geen afspraken gemaakt. Tegen hem eiste het OM dinsdag 5,5 jaar cel. Door de procesafspraken matigde justitie de strafeisen tegen B. en W. tot 44 maanden.
