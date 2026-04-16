Dure benzine kan heel verschillend uitpakken per gezin, zegt CPB

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 12:00
anp160426123 1
DEN HAAG (ANP) - De effecten van hogere brandstofprijzen door de Iranoorlog voor huishoudens met lagere inkomens kunnen sterk verschillen. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw rapport over de economische gevolgen van het conflict. In doorsnee lijken de gevolgen beperkt, maar in bepaalde scenario's kunnen grootverbruikers van de auto in deze inkomensgroep dit jaar 1000 euro duurder uit zijn.
Het CPB onderzocht de mogelijke economische gevolgen van de Iranoorlog aan de hand van drie scenario's. Daarbij nam het planbureau verwachtingen op de olie- en gasmarkten als uitgangspunt, plus twee scenario's waarbij de energieprijzen tijdelijk of voor langere tijd hoger zijn.
In het scenario met de marktverwachtingen stijgen de brandstofkosten voor huishoudens met lagere inkomens in het bezit van een auto in doorsnee met 200 euro in 2026. Als de olieprijzen tijdelijk of voor een langere periode hoger liggen, kan dat oplopen tot respectievelijk 300 en 325 euro.
Maar de huishoudens uit deze groep die veel kilometers maken met de auto kunnen de brandstofkosten dit jaar met 700 euro zien oplopen als de olieprijzen zich ontwikkelen volgens de marktverwachtingen. Dat kan oplopen tot ruim 1000 euro in de scenario's als de energieprijzen tijdelijk of voor een langere periode hoger blijven. Daarnaast is er een "aanzienlijke groep kleingebruikers, van wie de lasten mogelijk met slechts 1 tot 2 euro per maand" zullen stijgen.
loading

intro-1775113808

1st-time

us_debt_trend

147987196_m

254699561_m

shutterstock_2674414387

Loading