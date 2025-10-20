Advocaten waarschuwen voor beperken bezwaar bij bouw

DEN HAAG (ANP) - Het inperken van de mogelijkheden om in bezwaar te gaan tegen bouwplannen is een risico voor de rechtsstaat. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) in een maandag gepubliceerde analyse van de verkiezingsprogramma's.

Om te voorkomen dat bouwplannen lang stilliggen door juridische procedures, willen veel partijen de bezwaren aan banden leggen. De VVD stelt bijvoorbeeld voor om griffierechten bij zaken tegen woningbouw "fors" te verhogen, met uitzondering van lage inkomens. GroenLinks-PvdA wil "juridische procedures verkorten". En in het CDA-programma staat: "We maken het moeilijker om woningbouw met juridische procedures te vertragen."

"Wat opvalt, is dat partijen de versnelling in procedures vooral willen bereiken door het verkorten van termijnen", zei Elaine Mak, voorzitter van de NOvA-commissie die de partijprogramma's doorlichtte, in een toelichting. Bij een te korte termijn "is de toegang tot het recht er niet meer".

Hoe lang bezwaartermijnen minimaal moeten zijn, kon Mak niet zeggen. Dat hangt af van de omstandigheden. Wel zei ze dat het bij andere soorten zaken voorkomt dat mensen binnen 24 uur in bezwaar moeten gaan. "Experts in onze commissie geven aan dat dat problematisch is."