Israel: Gaza-grensovergang Kerem Shalom is weer open

RAFAH (ANP/AFP) - De zuidelijke grensovergang Kerem Shalom tussen Israël en de Gazastrook is weer open, meldt een Israëlische veiligheidsfunctionaris. Israël schortte zondag tot nader order de levering van hulpgoederen aan Gaza op. Het land beschuldigde Hamas ervan de afspraken rond het staakt-het-vuren te hebben geschonden en voerde meerdere luchtaanvallen uit. Hamas ontkent en beschuldigt Israël van het schenden van de overeenkomst.

Maandagochtend vroeg meldden de Israëlische strijdkrachten dat het staakt-het-vuren weer van kracht is. Het openen van de Kerem Shalom-grensovergang zou hier onderdeel van zijn.

De grensovergang bij Rafah, tussen Gaza en Egypte, blijft tot nader order gesloten.