Advocaten willen Corné H. via kort geding in tbs-kliniek krijgen

VUGHT (ANP) - Corné H., veroordeeld wegens een urenlange gijzeling in een café in Ede, moet zo snel mogelijk naar een tbs-kliniek. Daar kan hij de hulp en behandeling krijgen die hij nodig heeft. Om dat te bereiken hebben zijn advocaten een kort geding aangespannen. Een van hen, Petra Breukink, bevestigt dat na berichtgeving van Omroep Brabant. De man is onberekenbaar en is een gevaar voor zichzelf en anderen, stelt Breukink.

H. kreeg na de gijzeling in Ede, in maart 2024, negen maanden cel en tbs opgelegd. De man zit in de gevangenis in Vught, in afwachting van die tbs-behandeling. In de gevangenis gijzelde hij in december drie medewerkers. Volgens Breukink staat H. al veel te lang op de wachtlijst voor tbs. "H. heeft autisme, PTSS, hoort stemmen en heeft zware medicatie. Hij is heel onberekenbaar en heeft zichzelf niet in de hand. Ik maak me zorgen over zijn veiligheid en die van anderen", zegt Breukink.

Staatssecretaris Arno Rutte (Justitie en Veiligheid) zei in december dat de tbs-keten klemzit door een tekort aan personeel, kliniekplekken en uitstroomplekken. Rutte bezocht de gevangenis in Vught, daags na de gijzeling door Corné H. daar. Hij zei dat hij tegen 2030 stapsgewijs tweehonderd extra plekken wil hebben.

Buikpijn

Advocaat Breukink: "Het is een treurige constatering dat heel veel mensen op een tbs-behandeling moeten wachten, terwijl die wel nodig is. Ik heb er pijn in mijn buik van."

Het kort geding dient vrijdag 6 februari in Den Haag.