Chipbedrijven zakken op Damrak door zorgen over AI-investeringen

Economie
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 9:17
anp020226064 1
AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML gingen maandag omlaag op de Amsterdamse beurs. De zorgen over de forse investeringen van bedrijven in kunstmatige intelligentie (AI) en de hoge koerswaarderingen van AI-aandelen laaiden weer op. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde afgelopen weekend dat de megadeal tussen AI-chipbedrijf Nvidia en OpenAI, het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT, is vastgelopen. ASMI, Besi en ASML zakten rond de 3 procent.
Onder de deal, die in september werd aangekondigd, zou Nvidia 100 miljard dollar investeren in OpenAI. Nvidia-topman Jensen Huang zou in besloten kring echter hebben benadrukt dat de overeenkomst niet-bindend en niet definitief is. Nvidia is volgens hem wel betrokken bij de nieuwste financieringsronde van OpenAI, maar de investering zal "niet in de buurt" van 100 miljard dollar zijn.
De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 1 procent lager op 991,95 punten. De hoofdindex sloot vrijdag een half procent hoger en boekte daarmee een maandwinst van ruim 5 procent.
