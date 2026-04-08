Advocatenkantoor Knoops moet bijna ton terugbetalen aan ex-cliënt

AMSTERDAM (ANP) - Het advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops moet een deel van de advocatenkosten terugbetalen aan een ex-cliënt. Dat heeft de rechtbank Amsterdam woensdag bepaald. Het gaat om iets meer dan 95.000 euro.

Het toonaangevende advocatenkantoor van het echtpaar Knoops stond van 2022 tot 2024 een man bij in een strafzaak. Volgens de rechter had het kantoor de man van tevoren niet voldoende duidelijk gemaakt wat dat zou gaan kosten en dat is in strijd met het consumentenrecht.

Bij het aangaan van de overeenkomst was de man alleen op de hoogte van het uurtarief van het kantoor en dat hij een voorschot van 65.000 euro moest betalen. Een verwachting van het aantal benodigde uren gaf het kantoor niet. Daardoor kon de man geen goede inschatting maken van de totale kosten.

160.000 euro

In totaal heeft de man 160.000 euro betaald voor de diensten van het kantoor. De rechtbank beslist dat de man het voorschot niet terugkrijgt, maar de rest van de kosten wel.

Tijdens de behandeling van de zaak betoogde de ex-cliënt dat het duo Knoops ver onder de maat had gepresteerd en veel te hoge rekeningen had verstuurd. Woensdag oordeelde de rechter dat het advocatenkantoor geen beroepsfouten heeft gemaakt in hun advies over de processtrategie en ook niet overmatig heeft gefactureerd.

Twee beroepsfouten

Twee beroepsfouten zijn volgens de rechter wel gemaakt door de advocaten Knoops. Zo verstrekte het kantoor geen maandelijkse urenspecificaties en liet het andere medewerkers dan afgesproken werken aan het strafdossier. Voor die fouten hoeft het kantoor geen extra schadevergoeding te betalen.

Tijdens de rechtszaak liet het echtpaar Knoops merken zich in het hart geraakt te voelen door de zaak. De strafzaak van de ex-cliënt loopt nog in hoger beroep. Hij wordt beschuldigd van verkrachting.