Van Veldhoven: energiesituatie zal voorlopig zorgwekkend blijven

DEN HAAG (ANP) - De wereldwijde energiesituatie zal voorlopig zorgwekkend blijven, verwacht energieminister Stientje van Veldhoven na het aankondigen van een staakt-het-vuren tussen de VS en Iran. Dat is goed nieuws, vindt Van Veldhoven, "maar veel energie-infra is ernstig beschadigd in de regio". Herstel daarvan kan maanden tot jaren duren.

Op de korte termijn verwacht de D66-minister "ongetwijfeld enige verlichting op energieprijzen". De Europese gasprijs daalde woensdagochtend al met 20 procent.

De minister herhaalde dat in Nederland en de EU nog altijd geen sprake is van tekorten.