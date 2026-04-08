ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Griekenland verbiedt sociale media voor kinderen onder 15 jaar: "Ik weet dat sommigen van jullie heel boos zijn"

door Redactie
woensdag, 08 april 2026 om 11:45
bijgewerkt om woensdag, 08 april 2026 om 12:10
Griekenland gaat vanaf 1 januari 2027 sociale media verbieden voor alle kinderen onder de 15 jaar, meldt premier Kyriakos Mitsotakis. Hij spreekt in een video op TikTok van een "moeilijke, maar noodzakelijke maatregel".
Mitsotakis zegt opzettelijk sociale media te hebben gebruikt voor deze aankondiging, om zo ook tieners en kinderen direct te kunnen aanspreken. "Ik weet dat sommigen van jullie heel boos zullen zijn. Ons doel is niet om jullie weg te houden bij technologie, maar om de strijd aan te gaan met de verslaving aan bepaalde applicaties die jullie onschuld en vrijheid aantasten." Volgens de premier heeft de wetenschap aangetoond dat het niet goed is voor de hersenen van kinderen om uren per dag op sociale media te zitten.
Australië werd in december het eerste land ter wereld met een socialemediaverbod voor kinderen. Binnen de Europese Unie hebben ook Spanje, Denemarken en Oostenrijk plannen voor een leeftijdsgrens. Mitsotakis wil dat de hele EU volgt.

loading

POPULAIR NIEUWS

Loading