Advocatenpaar Knoops diep geraakt door rechtszaak ex-cliënt

AMSTERDAM (ANP) - Het advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops voelt zich in het hart geraakt door een civiele rechtszaak die is aangespannen door een voormalige cliënt. Dat bleek donderdag tijdens de zitting in de zaak voor de Amsterdamse rechtbank. Het gerenommeerde Amsterdamse kantoor stond de man bij in een zedenzaak, die uitmondde in een veroordeling. De ex-cliënt meent dat Knoops ver onder de maat heeft gepresteerd en veel te hoge rekeningen heeft gestuurd.

Volgens Gerard Spong, een van de advocaten die het kantoor Knoops in de civiele zaak bijstaat, ervaart het advocatenpaar de claims als "karaktermoord, een dolk in de rug". De raadslieden van de ex-cliënt zeiden dat de aanpak van de zaak door het kantoor Knoops "een schoolvoorbeeld is van hoe het niet moet" en dat er tal van beroepsregels zijn geschonden.

De strafzaak van de ex-cliënt loopt nog in hoger beroep.

De zaak tegen Knoops c.s. komt volgende maand ook voor de tuchtrechter. In de civiele zaak doet de rechtbank uitspraak op 8 april.