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Aerdts wil minimumleeftijd sociale media Europees regelen

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 20:28
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DEN HAAG (ANP) - Een minimumleeftijd voor sociale media moet binnen de Europese Unie worden geregeld, zei staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Economie en Soevereiniteit) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Zij wil daarmee voorkomen dat er een "lappendeken" ontstaat.
"Steeds meer landen kijken hiernaar", zei de D66-bewindsvrouw. "Toen ik drie maanden geleden begon, waren het er negen, nu denken al veertien landen eraan." Door het Europees te regelen, kunnen er volgens Aerdts in elk land dezelfde regels worden toegepast, waardoor het lastiger is om die te omzeilen.
Aerdts vindt een minimumleeftijd, van bijvoorbeeld vijftien jaar, wel een goed idee. "Sociale media zijn op dit moment niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content die niet voldoende wordt gemodereerd."
Een minimumleeftijd moet wel privacyvriendelijk zijn, zei Aerdts. "Mijn angstbeeld is dat kinderen met een paspoort voor hun webcam moeten staan."
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