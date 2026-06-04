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HSBC verdacht van hulp bij verduistering door centralebankbaas

Economie
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 20:42
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PARIJS (ANP/BLOOMBERG/AFP) - HSBC wordt in Frankrijk verdacht van hulp aan de voormalige gouverneur van de Libanese centrale bank bij het wegsluizen van geld, meldden Franse financieel aanklagers. Ze beschuldigen de Zwitserse divisie van de bank van witwassen en betrokkenheid bij omkoping en verduistering.
De zaak draait om vermeende hulp aan Riad Salameh, die dertig jaar aan het hoofd stond van de centrale bank van Libanon. Hij wordt verdacht van het verduisteren van tientallen miljoenen dollars in zijn tijd als centralebankgouverneur en staat in eigen land terecht. Tegen Salamehs broer loopt een Frans onderzoek.
HSBC ging niet inhoudelijk in op het nieuws. De van oorsprong Britse bank zei wel mee te werken met de onderzoekers. Dankzij een voorlopige tenlastelegging kunnen aanklagers hun onderzoek naar HSBC uitbreiden.
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