Afbouw budget Palestijnse hulporganisatie UNRWA van de baan

DEN HAAG (ANP) - De bezuiniging op UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, wordt ongedaan gemaakt als het aan coalitiepartners D66, VVD en CDA ligt. "Binnen het budget voor hulp aan Palestijnen herstellen we de samenwerking met UNRWA", staat in het regeerakkoord.

Eind 2024 sloot het toenmalige kabinet met SGP en JA21 een akkoord over de afbouw van het budget voor UNRWA. De jaarlijkse bijdrage van 19 miljoen euro zou de komende jaren volledig worden afgebouwd.

Coalitiepartijen D66 en CDA waren destijds tegen, omdat UNRWA cruciaal is voor hulp aan onder meer Gaza. GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren kwamen onlangs nog bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met een voorstel om UNRWA het oude budget terug te geven.

Na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 beschuldigde Israël medewerkers van UNRWA van medeplichtigheid, zonder hard bewijs te leveren. UNRWA ontsloeg wel een aantal medewerkers en voerde hervormingen door.