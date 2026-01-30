Racismecoördinator over akkoord: na jaren ontzettend hoopvol

DEN HAAG (ANP) - De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) is "ongelofelijk blij" met de aandacht voor discriminatiebestrijding in het regeerakkoord. "Het is ontzettend fijn dat de coalitiepartijen de NCDR in de wet willen verankeren, dat is een versterking van mijn werk. Een goede aanpak tegen discriminatie en racisme moet niet afhankelijk zijn van de politieke kleur van het moment. Nu wordt er niet meer weggekeken en dat stemt mij na jaren ontzettend hoopvol", aldus Rabin Baldewsingh. "Het nieuwe kabinet laat zien waar zij voor staat. Dit is het mooiste cadeau dat ik kon krijgen."

Als onderdeel van de aanpak tegen discriminatie wil de coalitie discriminerende spreekkoren bij voetbalwedstrijden aanpakken. In het regeerakkoord is afgesproken dat ook "playbacken" van racistische spreekkoren op de tribune strafbaar wordt. Daarmee wordt een veelgebruikt excuus van aangesproken supporters weggenomen. "De spreekkoren zijn mij al jaren een doorn in het oog. Als het gebeurt, moeten voetbalclubs een puntenvermindering krijgen. Wie niet horen wil, moet voelen", aldus Baldewsingh.