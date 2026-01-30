ECONOMIE
Coalitie houdt spreidingswet voorlopig in stand

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 15:02
anp300126184 1
DEN HAAG (ANP) - De coalitie houdt de spreidingswet "nu voorlopig in stand", schrijft ze in haar akkoord. Dat is volgens de partijen nodig "om zo een rechtvaardige verdeling over gemeenten te borgen". Dat de wet zou blijven, lekte al voor de publicatie van het akkoord uit via De Telegraaf.
Het vorige kabinet wilde de wet afschaffen, na de invoering van een set strengere asielmaatregelen. De nieuwe coalitie denkt dat de inzet van de spreidingswet overbodig kan worden "wanneer er voldoende vaste en flexibele opvangplekken van het COA zijn". De wet regelt dat gemeenten verplicht opvang moeten regelen voor asielzoekers.
