AfD-bijeenkomst in Duitsland vertraagd door protesten

GIEßEN (ANP/AFP/DPA) - Een geplande bijeenkomst van de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD) leidt in de Duitse plaats Gießen tot grote onrust. Het congres kon niet zoals gepland van start gaan omdat grootschalige protesten plaatsvinden, bevestigde de partij.

De AfD, de grootste oppositiepartij van Duitsland, wil in Gießen een nieuwe jongerenorganisatie oprichten. De oude groep Junge Alternative was volgens de autoriteiten extremistisch en is opgeheven. Er moet nu worden beslist over zaken als de leiders, naam en het logo van een nieuwe jongerentak.

Tegenstanders van de anti-immigratiepartij willen dat dwarsbomen en zijn massaal naar Gießen afgereisd. Demonstranten proberen te voorkomen dat bezoekers de congreslocatie kunnen bereiken.

De politie liet weten dat al een waterwerper is ingezet toen circa 2000 mensen een weg blokkeerden. Daarnaast liet een ziekenhuis in de stad weten dat zich tot dusver een tiental mensen heeft gemeld met lichte verwondingen.