AfD kiest partijleider Weidel als kanselierskandidaat

BERLIJN (ANP/DPA/AFP) - De top van de Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft partijleider Alice Weidel gekozen als topkandidaat voor de komende verkiezingen. Het is de eerste keer dat de anti-immigratiepartij met een eigen kanselierskandidaat komt. Dat gebeurt volgens Weidel omdat de partij het goed doet in de peilingen. Ze sprak op een persconferentie over een "grote dag voor de partij en een grote dag voor Duitsland".

De oppositiepartij staat in peilingen momenteel op 18 tot 19 procent. Dat is veel minder dan het christendemocratische oppositieblok van CDU/CSU, maar wel boven de sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Olaf Scholz.

De 45-jarige Weidel zit momenteel in het nationale parlement in Berlijn, maar woont zelf in Zwitserland. Ze wordt gezien als een vertegenwoordiger van de meer gematigde tak van de partij en heeft de Britse premier Margaret Thatcher omschreven als haar politieke rolmodel.

Duitsland stevent door een regeringscrisis af op vervroegde verkiezingen. Die vinden waarschijnlijk plaats in februari. De SPD van Scholz zat in een coalitie met De Groenen en de liberale FDP, maar die laatste partij is uit de regering gestapt. Die heeft daardoor geen meerderheid meer in de Bondsdag.