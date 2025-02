Handballer Benghanem sluit na gescheurde kruisband aan bij Oranje

ARNHEM (ANP) - Handballer Samir Benghanem keert terug in de selectie van het Nederlandse team. De cirkelspeler scheurde op het EK van vorig jaar januari een kruisband, waardoor hij begin dit jaar niet mee kon doen aan het WK.

Bondscoach Staffan Olsson selecteerde zeventien spelers voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen de Faeröer, op 12 en 16 maart. Benghanem doet alleen mee in de tweede ontmoeting in Almere.

Oranje begon de EK-kwalificatie in november met een zege op Oekraïne (40-39) en een gelijkspel tegen Kosovo (33-33). De twee beste landen in de poule en de vier beste nummers 3 plaatsen zich voor het EK, dat in 2026 in Noorwegen, Zweden en Denemarken wordt gehouden. Daaraan doen 24 landen mee.