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AfD-leider na verkiezingen Saksen-Anhalt: geschiedenis geschreven

Samenleving
door anp
zondag, 06 september 2026 om 18:53
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MAAGDENBURG (ANP/DPA/RTR) - Alternative für Deutschland (AfD) heeft "geschiedenis geschreven" bij de verkiezingen in Saksen-Anhalt, stelt lijsttrekker Ulrich Siegmund. De radicaalrechtse partij kan volgens Duitse media rekenen op zeker 44 procent van de stemmen.
Dat zou het beste resultaat voor de anti-immigratiepartij zijn sinds de oprichting in 2013. "We steken de hand uit naar alle democratische partijen die samen beter beleid willen maken", zei hij in Maagdenburg, de hoofdstad van Saksen-Anhalt. Volgens hem valt er niet te onderhandelen over onderwerpen als migratie en veiligheid in Duitsland.
Siegmund zei eerder dat het zijn doel is om genoeg zetels te winnen om een regering te vormen zonder afhankelijk te zijn van coalitiepartners. Vrijwel alle partijen sloten voorafgaand aan de verkiezingen samenwerking met de AfD al uit. Alleen de linkse BSW deed dat niet, maar het is nog niet duidelijk of die partij de kiesdrempel heeft gehaald.
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