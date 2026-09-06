CDU-lijsttrekker erkent nederlaag bij verkiezingen Saksen-Anhalt

MAAGDENBURG (ANP/DPA) - De CDU-lijsttrekker in Saksen-Anhalt heeft erkend dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. "Het is voor ons een nederlaag", aldus Sven Schulze, de huidige premier van Saksen-Anhalt, bij de Duitse omroep ARD.

Schulze feliciteerde in de uitzending Alternative für Deutschland (AfD), de grote winnaar van de verkiezingen. De CDU vormde de afgelopen jaren een coalitieregering met de sociaaldemocraten (SPD) en de liberale FDP. Zij hebben hun meerderheid in het parlement zoals verwacht verloren.

De CDU, ook de partij van de landelijke premier Friedrich Merz, heeft volgens prognoses van ARD en ZDF 18,5 procent van de stemmen gekregen. Dat was bij de verkiezingen in 2021 nog 37,1 procent.

De uitslag van de verkiezingen is het resultaat van een democratisch proces, aldus Schulze bij ARD. De politicus wees daarbij op de hoge opkomst. De opkomst lag volgens de omroep op meer dan 75 procent. Dat is flink meer dan bij de vorige stembusgang in 2021, toen het om ruim 60 procent ging.