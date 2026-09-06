ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CDU-lijsttrekker erkent nederlaag bij verkiezingen Saksen-Anhalt

Samenleving
door anp
zondag, 06 september 2026 om 19:11
anp060926117 1
MAAGDENBURG (ANP/DPA) - De CDU-lijsttrekker in Saksen-Anhalt heeft erkend dat zijn partij heeft gefaald bij de deelstaatsverkiezingen. "Het is voor ons een nederlaag", aldus Sven Schulze, de huidige premier van Saksen-Anhalt, bij de Duitse omroep ARD.
Schulze feliciteerde in de uitzending Alternative für Deutschland (AfD), de grote winnaar van de verkiezingen. De CDU vormde de afgelopen jaren een coalitieregering met de sociaaldemocraten (SPD) en de liberale FDP. Zij hebben hun meerderheid in het parlement zoals verwacht verloren.
De CDU, ook de partij van de landelijke premier Friedrich Merz, heeft volgens prognoses van ARD en ZDF 18,5 procent van de stemmen gekregen. Dat was bij de verkiezingen in 2021 nog 37,1 procent.
De uitslag van de verkiezingen is het resultaat van een democratisch proces, aldus Schulze bij ARD. De politicus wees daarbij op de hoge opkomst. De opkomst lag volgens de omroep op meer dan 75 procent. Dat is flink meer dan bij de vorige stembusgang in 2021, toen het om ruim 60 procent ging.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2747816009

Morgen wordt het weer 30° (zucht)

shutterstock_2729639811

Waarom de supermarkt in Duitsland vaak goedkoper is dan in Nederland

generated-image (1)

Dit zijn volgens inwoners de veiligste en onveiligste steden ter wereld

zzper heeft vaak ook nog andere inkomsten1514518323

Je bent zzp'er en betaalt in 2027 honderden euro's extra belasting: zes regelingen die tegelijk veranderen

169138183_m

Seks na je 50ste? Deze cijfers rekenen genadeloos af met een hardnekkige mythe

shutterstock_1695969457

Schotland heeft een whiskyprobleem

Loading