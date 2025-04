AfD-leider Weidel noemt coalitieakkoord 'capitulatie' van Merz

BERLIJN (ANP) - Het in Duitsland gesloten coalitieakkoord is "een capitulatieverdrag" van de christendemocratische leider Friedrich Merz van CDU. Dat zegt Alice Weidel van de uiterst rechtse partij AfD.

Volgens Weidel maken CDU en de Beierse zusterpartij CSU geen enkele verkiezingsbelofte waar en is Merz al vóór zijn verkiezing tot bondskanselier op alle fronten mislukt. De AfD-leider vindt dat in het coalitieakkoord dat CDU/CSU sloot met de sociaaldemocratische SPD de belangrijke uitdagingen van het land niet worden aangepakt. Merz heeft volgens haar op geen enkel belangrijk terrein zijn standpunten kunnen doordrukken tegenover de SPD

AfD werd bij de verkiezingen in februari de tweede partij van het land en wordt straks de grootste oppositiepartij. In de jongste peilingen is de partij zelfs groter dan CDU/CSU.